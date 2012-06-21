Купити велосипед – задоволення не з дешевих, але він служитиме вам довгі роки і стане хорошою альтернативою громадському транспорту. Перед покупкою всім початківцям і навіть досвідченим велосипедистам слід вивчити наші рекомендації, щоб вибрати для себе ідеальну модель.

Що потрібно враховувати при виборі велосипеда

Тип

Спочатку чітко визначте для чого вам потрібен байк: кататися велосипедом по місту, брати участь у гоночних змаганнях, відправлятися у тривалі велопоходи, виконувати карколомні трюки або подорожувати лісовими і гірськими стежками. Від відповіді на це запитання залежать ваші подальші кроки. У спеціалізованому магазині можна вибрати надійного двоколісного друга з категорій: міські, шосейні, гірські і трюкові. Нині велику популярність на ринку завоювали велосипеди Cyclone українського виробництва. На всі куплені велосипеди діє гарантія від виробника.

Бренд

Тепер належить вибрати бренд. Серед веловиробників теж є преміум сегмент. За ім'я іноді доводиться доплачувати, але якість і безпека байка цього варті. Веломагазин LetsBike – офіційний дилер світових брендів: Merida, Kellys, Fuji, Leon, Cyclone, Winner, Kinetic, Royal Baby і багатьох інших. Пам'ятайте, чим дорожче модель, тим вона менше ламатиметься і потребуватиме ремонту.

Колеса

Колеса впливають на швидкість і прохідність, і в кінцевому рахунку на зручність їзди і ціну двоколісного «коня». Стандартний розмір коліс для дорослого – 26 дюймів, для дитячого – 12. На міські, гібридні і туристичні моделі ставлять колеса розміром 26-28 дюймів, а на трюкові – менше 26 дюймів. Гоночним байкам для розвитку і підтримки швидкості потрібні великі колеса (28-29).

«Гірники» вимагають більшої стійкості, а значить, широких коліс з яскраво вираженим протектором. Якщо ви хочете ганяти по шосе або треку, колеса повинні бути вузькими без малюнка протектора і шпильок. На міські та «круїзні» моделі для комфортної їзди по асфальту ставлять колеса з досить широкими покришками з мінімальним протектором, щоб амортизувати нерівності на дорозі.

Рама

Це основна частина велосипеда, тому рама повинна бути міцною і надійною. Рами зі сталі відрізняються високою міцністю, але і більшою вагою. Алюмінієвий сплав у рази легший за вироби зі сталі. Карбон – найлегший і найміцніший матеріал, але і найдорожчий.

Відповідний розмір рами під ріст власника велосипеда легко визначити. Якщо встати над рамою, то відстань між паховою оділянкою та верхньою трубою має бути 2-5 см. Якщо ви збираєтеся активно кататися, то потрібен більший зазор.

Чому велосипед краще купувати у спеціалізованому веломагазині

Купуючи велосипед у спеціалізованому магазині, ви отримуєте не тільки гарантійне, але і сервісне обслуговування. Для цього необов'язково нікуди їхати. Ви можете купити велосипед онлайн, діє безкоштовна доставка на території всієї України.

Якщо ж ви хочете отримати професійну консультацію при виборі велосипеда, тоді вам слід завітати до веломагазину. У вас буде можливість проїхатися на велосипеді перед покупкою. Продавці додатково дадуть рекомендації щодо експлуатації, розкажуть про правила догляду за двоколісним транспортом.

Після покупки фахівці допоможуть провести первинну настройку байка під ваші потреби: відрегулюють висоту сидіння, кут нахилу гальмівних ручок, перевірять правильність роботи перемикачів швидкостей. Через тиждень після обкатки ви можете привезти свій велосипед на первинне ТО.

Віктор МИРОНЕНКО,

для «Урядового кур’єра»

