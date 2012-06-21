В офіційній резиденції Предстоятеля Православної церкви України – Блаженнішого Епіфанія, що на території Михайлівського Золотоверхого, презентували книгу "Варфоломій. Апостольська місія. Пророче бачення".

Про це йшлося у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким", - повідомляє "Еспресо. Захід".

Зазначається, що це перша подія з цілої низки заходів до приїзду Вселенського Патріарха, яка має відбутися на тридцяту річницю незалежності.

"Його Святість вже був в Україні – у 2008 році, але вперше приїде на канонічну територію української автокефальної церкви. Книжка – це спосіб краще пізнати одного з кращих богословів нашого часу", - каже глава ПЦУ Блаженніший Епіфаній.

Блаженніший Святослав, глава УГКЦ переконаний, що презентація цієї книги українською мовою є один із кроків приготування релігійного середовища, громадського середовища, державного, до візиту його святості Варфоломія до України з нагоди 30-ї річниці Незалежності нашої держави.

Митрополит Епіфаній додав: "Ця книга є мозаїчним образом, в якому з окремих поглядів на особу і діяльність Вселенського патріарха Варфоломія для читача складається глибока об’ємна картина постаті нашого з вами сучасника".

Віталій Кривицький, єпископ Києво-Житомирської дієцезії РКЦ про Патріарха Варфоломія розповідає: "Він запрошує насправді кожного з нас виходити зі свого маленького світу і провадити діалог, який не заповнює час нудьги. Але він насправді може лікувати, загоює рани. Цей діалог знаходить нові шляхи, за якими людям треба далі прямувати".

Також Патріарха Варфоломія називають "зеленим патріархом", оскільки він є активним захисником довкілля.