Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В столиці Слобожанщини на боротьбу з COVID-19 вийшли нові санітарні автомобілі, придбані за кошти резервного фонду міського бюджету. Всі вонипередані в розпорядження мобільних медичних бригад і розраховані не на перевезення пасажирів, а на забір у хворих з підозрою на коронавірус у біологічного матеріалу і доставку його до лабораторного центру. Машини відповідно марковані, та обладнані захистом. Між водієм і заднім рядом сидінь встановлена антибактеріальна перегородка.
Всього, за словами Харківського міського голови Геннадія Кернеса, закуплено 10 таких машин. Як уточнив міський голова, цієї кількості стачить для оперативної і безпечної роботи 18 мобільних бригад. Тобто, кожен з 8 районів Харкова отримав по одному санавтомобілю, а дві машини передано для дорослої та дитячої поліклінік одного з найбільших районів мегаполісу — Московського.
Для того, щоб бригада виїхала до хворого з підозрою на коронавірус, пацієнту достатньо, за словами директорадепартаменту охорони здоров’я Харківської міськради Юрія Сороколата, в телефонному режимі чи через особистий кабінет звернутися до поліклініки або ж сімейного лікаря і не потрібно шукати медзаклад, де ж здати аналіз.