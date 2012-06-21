Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У месенджері WhatsApp з'явилася нова функція, що дозволяє одночасно використовувати обліковий запис на різних пристроях, йдеться в інформації на порталі WABetainfo.

Після того як пристрої користувача будуть пов'язані, головному з них не потрібно буде залишатися в мережі, щоб WhatsApp Web і WhatsApp Desktop працювали одночасно.

У такому режимі з одного аккаунта можна буде управляти п'ятьма гаджетами.

Поки функція працює лише в бета-версії програми під номером 2.21.14.1 і доступна власникам пристроїв, що працюють на Android.