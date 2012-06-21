В Україні складається позитивна тенденція щодо внутрішнього і зовнішнього ринків збуту. З 2016-го до 2018 року ми фактично втричі збільшили експорт яблук. 80% малини та ожини пішло в Європу. Понад 70% експорту лохини надходить до Польщі, Литви та Великобританії. На Черкащині цей напрям також перспективний.
Нині плодоносна площа садів у регіоні становить 2,8% площі України. Валовий збір — 62 тисячі тонн, урожайність — 113 центнерів з гектара. Це непоганий результат, вважає начальник відділу розвитку садівництва та виноградарства управління рослинництва, садівництва та виноградарства департаменту аграрної політики та сільського господарства Мінагрополітики України Віктор Костенко. Сума державної підтримки аграрної галузі на Черкащині у 2018 році сягнула 300 мільйонів гривень. За рахунок інших програм додали ще 100 мільйонів. Торік використано 394 мільйони цих коштів. На 2019-й бюджетне фінансування для області заплановано обсягом 400 мільйонів гривень.
Такі цифри фахівець оприлюднив на IV Міжнародній конференції «Технології та інновації: від землі — до готового продукту», яка відбулася 21—22 березня в Черкасах. 250 аграріїв з різних областей України та з-за кордону з’їхалися, щоб обмінятися ідеями впровадження та вдосконалення сучасних технологій якісного вирощування й переробки фруктів, ягід і горіхів, сприяння відродженню традиційних українських напоїв на основі фруктів, ягід і меду та виробництву продуктів з доданою вартістю. Конференція охопила всі ланки садівничого бізнесу: від створення саду до продажу, маркетингу й виходу на зовнішні ринки збуту. Учасники зустрічі обговорили актуальні теми, інновації, а також дізналися про нові бізнес-рішення від експертів галузі.
Один з учасників представив на виставці навіть екзотику — фрукти та овочі оригінальної форми.
— У новій формі ми почали працювати два роки тому, — розповів власник ательє Cubo Blanco Валерій Подольський. — Тепер вирощуємо плоди ще цікавіші. Наприклад, усім відомі квадратні кавуни, якими ще в 1970-х роках здивували японці. Ми теж спробували вирощувати щось незвичайне. Три роки тому в Іспанії ознайомився з роботами художника Сальвадора Далі. Вони настільки вразили, що мені теж захотілося зробити щось таке, від чого людина раділа б. Спробували вирощувати фрукти незвичайної форми. У нас ростуть яблука-серця, огірки, які в розрізі нагадують зірку чи серце. Форми для таких овочів і фруктів виготовляють із полікарбонатного матеріалу і найголовніше — в Україні. Ми вирощуємо цю продукцію, щоб люди отримували позитивні емоції, адже звичні побутові речі часто набридають.
Багато гарних відгуків одержав бізнес-тур на підприємства ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс», яка виступила головним організаційним партнером конференції. Її учасники вчилися правильно обрізувати дерева яблуневого саду, зберігати вирощене, виготовляти фруктовий сік. У горіховому саду фахівці продемонстрували зимове щеплення рослин. Дуже зацікавили багатьох презентація польських розсадників, відвідини яблуневого саду на крапельному зрошуванні, переробного підприємства з виготовлення соків прямого витискання ТМ «Найсік».