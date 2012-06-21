На це відповідатиме портал моніторингу фінансування будівництва й ремонту автомобільних доріг, започаткований Офісом ефективного регулювання. Кожен охочий зможе в режимі онлайн відстежити перебіг виконання дорожніх робіт і обсяг освоєння бюджетних коштів на ці цілі в конкретній галузі. Портал ефективно контролюватиме використання коштів на ремонт доріг у розрізі областей та доріг державного і місцевого значення, на безпеку руху, а також відстежуватиме тендери в областях з ремонту доріг і фактично освоєні кошти.
Присутній на презентації порталу в УНІАН директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автоперевезень Міністерства інфраструктури Віктор Сасін зазначив, що Укравтодор надає міністерству звіти про обсяги виконаних дорожніх робіт і відповідні витрати, а відомство аналізує цю інформацію, порівнюючи її з відкритими даними на подібних ресурсах. «У разі виявлення фактів порушення ми зобов’язані згідно з чинним законодавством повідомити про це правоохоронні органи, що й робитимемо, користуючись зокрема і цим порталом», — запевнив фахівець.