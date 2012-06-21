Представники Луганщини взяли участь у регіональному засіданні круглого столу, присвяченого ролі органів місцевої влади у заходах з протимінної діяльності відповідно до Закону «Про протимінну діяльність в Україні». Ініціатором виступила ОБСЄ.
«Цей захід — слушна нагода вкотре привернути увагу міжнародної спільноти до своїх потреб і проблем, що виникли внаслідок мінного забруднення, наголосити на критичній необхідності гуманітарного розмінування територій області. Для ефективного розв’язання проблеми із замінованими територіями Донбасу слід спільно випрацювати чіткий механізм розмінування відповідно до згаданого Закону», — зазначив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. Великою проблемою в процесі розмінування є часткова відсутність карти забруднених вибухонебезпечними предметами територій.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, передумовою проведення заходу стала діяльність Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з країнами-донорами в межах проекту «Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності» над посиленням спроможності гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.
Міністерство оборони, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб є бенефіціарами цього проекту.
для «Урядового кур’єра»