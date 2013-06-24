Серйозно поставитися до питання вакцинації проти коронавірусної інфекції й не зволікати із захистом себе та дітей закликав освітян профільний міністр Сергій Шкарлет. «Новий навчальний рік триває у звичному форматі. Однак чи буде так надалі, залежить від кожного з нас, від дотримання рекомендацій МОЗ, від свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що нас оточують», — написав урядовець на сайті очолюваного ним міністерства.

Залишитися працювати у звичному режимі — спільне бажання й спільна мета більшості педагогів. Одним із ключових шляхів її досягнення було і залишається щеплення від COVID-19. Це запорука не лише роботи закладів освіти в режимі офлайн, а й чи не єдиний спосіб убезпечити освітян від важких наслідків коронавірусу.

«Я вкотре закликаю вчителів свідомо й виважено поставитися до вакцинації й не зволікати із захистом себе та дітей. Дякую кожному, хто обирає безпеку, хто дбає про свої колективи, колег і всіх інших учасників освітнього процесу», — наголосив міністр освіти і науки України.