Щоб пришвидшити завершення війни на Донбасі, доцільно залучити до мирних переговорів інші держави. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час робочої поїздки на Херсонщину.

«Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Вважаю це правильним рішенням», — цитує слова глави держави його Офіс.

Президент укотре висловився за модернізацію й оновлення мінського переговорного процесу: «Вважаю, що він має бути гнучким. Ніхто не говорить про закриття Мінська, але кілька пунктів має бути оновлено. У межах мінського формату активно проходять перемовини зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і невдовзі може бути досягнуто спільного результату. Україна виступає за режим припинення вогню».

Щодо нещодавнього скупчення російських військ на східному кордоні України, то, за словами Президента, Росія не перший рік вдається до тиску, але Україна сприймає це спокійно. «Ми постійно маємо бути готові», — констатував він.

Володимир Зеленський підкреслив, що спільні зусилля України, європейських країн та США щодо Росії створили можливості для деескалації.

«Не можемо стовідсотково гарантувати, що російські війська не повернуться. Проте підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною. Це вже принаймні свідчить про намір не продовжувати ескалацію», — зауважив Президент.

У Херсоні відбулася нарада про безпекову ситуацію на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях. У заході взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, голови держадміністрацій вищезазначених областей, керівники регіональних підрозділів силових відомств.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю на Донбасі українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.

Президент розповів, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух. «Наші сім’ї, діти можуть бути в спокої», — акцентував Володимир Зеленський.

Олексій Данілов доповів про безпекову ситуацію на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом й у вищеназваних областях. Голова Херсонської ОДА Сергій Козир доповів про гарантування безпеки цивільного населення. Учасники наради обговорили оперативну обстановку в цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

За підсумками наради Президент доручив Секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.

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