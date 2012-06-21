За участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської відбулося перше засідання Ради безбар’єрності в Україні. Учасники розглянули пріоритетні напрацювання від міністерств у контексті Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Ці проєкти входитимуть до Плану заходів з її реалізації у 2021—2022 роках.

«Спільними зусиллями ми маємо сформувати чіткий, покроковий план дій, та визначити для кожного напряму безбар’єрності пріоритетні завдання, які необхідно реалізувати насамперед», — зазначив Денис Шмигаль.

«Зміни, ініційовані на Раді безбар’єрності, передусім про те, якою країною ми прагнемо бути. Країною, де кожен має рівні права та можливості. Країною без бар’єрів», — зазначила Олена Зеленська.

Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Прем’єр-міністр за підсумками засідання ради дав завдання міністерствам доопрацювати План заходів разом з озвученими пропозиціями.