На Луганщину прибула мобільна ветеринарна бригада для надання медичної допомоги поліцейським службовим собакам. Свою роботу бригада лікарів, організована Національною поліцією України для надання допомоги службовим собакам, що виконують завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил, розгорнула на території кінологічного центру ГУНП у Луганській області. Медичний автомобіль ГУНП у Хмельницькій області обладнано апаратом для УЗД, операційним столом і генератором для роботи в польових умовах. До складу бригади увійшов заслужений ветеринарний лікар України професор Кирило Чумаков.

На Луганщину прибула мобільна ветеринарна бригада для надання медичної допомоги поліцейським службовим собакам. Фото надав відділ комунікації ГУ Нацполіції у Луганській області

«Я приємно здивований станом здоров’я службових собак поліції Луганщини. Тварини в доброму стані, годовані, без явно виражених змін у характері, слухняні. Здоров’я міцне», — прокоментував враження після обстеження сімнадцяти чотирилапих помічників поліцейських і рятувальників Кирило Чумаков.

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Луганській області, тільки протягом минулого року в регіоні з допомогою службових собак з незаконного обігу вилучено більш як 1200 вибухових пристроїв, понад кілограм вибухових речовин та понад 22 тисячі набоїв різного калібру.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»