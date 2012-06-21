На Луганщину прибула мобільна ветеринарна бригада для надання медичної допомоги поліцейським службовим собакам. Свою роботу бригада лікарів, організована Національною поліцією України для надання допомоги службовим собакам, що виконують завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил, розгорнула на території кінологічного центру ГУНП у Луганській області. Медичний автомобіль ГУНП у Хмельницькій області обладнано апаратом для УЗД, операційним столом і генератором для роботи в польових умовах. До складу бригади увійшов заслужений ветеринарний лікар України професор Кирило Чумаков.
«Я приємно здивований станом здоров’я службових собак поліції Луганщини. Тварини в доброму стані, годовані, без явно виражених змін у характері, слухняні. Здоров’я міцне», — прокоментував враження після обстеження сімнадцяти чотирилапих помічників поліцейських і рятувальників Кирило Чумаков.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Луганській області, тільки протягом минулого року в регіоні з допомогою службових собак з незаконного обігу вилучено більш як 1200 вибухових пристроїв, понад кілограм вибухових речовин та понад 22 тисячі набоїв різного калібру.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»