Цього року лохина цвіте дуже рясно, і якщо у всіх одночасно вродить, ціна просто полетить вниз, сказав Ярослав Мовчун, власник ягідної ферми «Озеряна» під Києвом в ефірі «Агро FM».

«Щодо лохини: дуже багато цвітіння, сподіваюся, що все добре буде з погодою, – розповів фермер. – Ціни на ягоди лохини не сильно будуть відрізнятися від минулого року. Торік не було високих врожаїв. Цього року, не дай Боже, у всіх одночасно вродить, і ціна просто полетить вниз».

На думку Ярослава Мовчуна, раніше ціни на лохину в Україні були захмарні, бо не було достатньої кількості ягоди. Зараз, хоч великі господарства і багато експортують, чимало ягоди залишається на внутрішньому ринку.

«Тож ціна на лохину дещо буде знижуватися, але попит на якісну ягоду буде завжди», – наголосив він.