Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Херсонській облдержадміністрації відбулася зустріч керівництва області з активістами села Стрілкове Генічеського району та представниками місцевої влади. Основним питанням постало будівництво дороги до села Стрілкове, що розташоване в курортній зоні на Арабатській стрілці. Питання набуло резонансу у зв’язку із існуванням декількох варіантів прокладання автошляху.
За проектом, який ухвалила Стрілківська сільська рада, передбачено реконструкцію дороги по вулиці Береговій, вздовж узбережжя Азовського моря довжиною близько восьми кілометрів та завширшки у сім метрів. Загальна вартість цього проекту складає 85 мільйонів гривень. За ці кошти також планується облаштування тротуарів та п’яти ліній освітлення. У 2018-му році з обласного бюджету відповідно проекту, вже виділено 33 мільйони гривень.
Втім жителі Стрілкового, які приїхали до облдержадміністрації, незадоволені запропонованим варіантом та вважають, що дорогу слід будувати по вулиці Центральній, де проживає місцеве населення. Представники сільської та районної влади, які турбуються про надходження до бюджету податків від підприємців на розвиток села, наполягають на вулиці Береговій.
Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв зазначив, – «Ми за те, щоб у селі були дороги. Звичайно, спочатку розвиватимемо узбережжя, щоб зробити умови для бізнесу та надходження інвестицій, створити там робочі місця, розвивати туризм. Центральна вулиця також отримає нову дорогу, але пізніше. Я в цьому впевнений, адже ми маємо підтримку у парламенті з боку небайдужих народних депутатів. Якщо ж населення надалі протестуватиме проти ремонту дороги по вулиці Береговій, то не отримає нічого, всі заплановані кошти буде спрямовано на інші проекти».
Народний депутат Сергій Хлань присутній на зустрічі запевнив, що лобіюватиме це питання у Верховній Раді та разом з головою облдержадміністрації добиватиметься виділення коштів на будівництво дороги на вулиці Центральній на 2019-2020 роки. Наприкінці засідання голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв запропонував організувати у Стрілковому загальні сільські збори та донести до населення такий шлях вирішення даного непорозуміння між місцевими жителями та сільською радою. На знак підтвердження своїх намірів голова облдержадміністрації та народний депутат днями укладуть з громадою села відповідний меморандум.