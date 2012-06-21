Уряд Японії має намір з 1 квітня 2019 року розпочати розробку технологій знищення великого космічного сміття, що знаходиться на орбіті Землі і створює загрозу для безпеки орбітальних апаратів. Роботу планується проводити у співпраці з приватним капіталом. Про це повідомила в понеділок газета Tokyo Shimbun.
Йдеться про зняття з орбіти і утилізації відпрацьованих ступенів ракет-носіїв довжиною 10-15 метрів і діаметром майже 5 метрів. Досі ще жодного разу не вдавалося спіймати і знищити космічне сміття таких великих розмірів, тому розробка відповідних технологій може стати історичною подією в освоєнні навколоземного простору, відзначає газета. У рамках програми передбачається розробити супутник, який «ловитиме» такі уламки і виводити їх на нижчу орбіту для того, щоб вони згорали у щільних шарах атмосфери.
Перший такий апарат передбачається запустити в 2024 фінансовому році. Розробники прогнозують, що перший супутник із захоплення великого уламка із його подальшим знищенням буде реалізовано в 2025 фінансовому році.
Уряд Японії має намір поступово розширювати участь у цьому проекті приватних компаній, з тим щоб з часом повністю приватизувати роботи з очищення навколоземного простору від космічного сміття. Передбачається, що такі роботи проводитимуться на комерційній основі, в Токіо вважають цей проект перспективним високотехнологічним бізнесом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»