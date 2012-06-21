Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



В Японії розглядають можливість відправки в 2024 році космічного апарату до супутника Марса – Фобоса, повідомляє телеканал NHK.

Повідомляється, що 29 червня в офісі прем'єр-міністра Японії Есіхіде Суги пройшло засідання штабу з питань стратегії в галузі освоєння космосу, де було озвучено цю ініціативу.

«Космос – це рубіж, який дає людям мрії і надії, і в той же час це фундамент, який підтримує економіку і суспільство майбутнього. Ми будемо посилювати необхідні заходи на підставі сьогоднішнього рішення», – наводить телеканал слова прем'єр-міністра.

В рамках переглянутого плану передбачається запуск японським аерокосмічним агентством (JAXA) космічного апарату до Фобоса. За даними джерел, до 2029 року планується отримати зразки ґрунту і доставити їх на Землю.

У 2015 році JAXA оприлюднило план створення безпілотного космічного зонда для доставки піску та інших зразків з Марса в рамках багаторічної місії. Очікувалося, що план буде першою в світі місією зі збору проб з супутників, Фобоса і Деймоса.

ДОВІДКА «УК»

Поверхні обох супутників Марса вкриті кратерами. Їх низька гравітація не дозволяє супутникам сформуватися в сфери, і замість цього вони обидва схожі на астероїди, подовжені об'єкти неправильної форми,

Деймос і Фобос – одні з найменших супутників у Сонячній системі, і їх походження і склад не зовсім визначені науковцями.

Оскільки супутники Марса дуже малі їх важко побачити з Землі. Тому їх відкриття відбулося набагато пізніше в історії людства, ніж відомі планети нам планети і їх супутники. Багато вчених передбачили, що на орбіті Марса обертаються об'єкти, і в 1877 році супутники було остаточно ідентифіковано Асафом Холом.

Фобос – найбільший з двох супутників Марса (14 миль в ширину), але він все ще дуже малий у порівнянні з більшістю супутників у Сонячній системі. З першого погляду на ньому видно величезний кратер. Це Стікні, кратер шириною 5,6 милі, який, ймовірно, утворився, коли в супутник врізалося тіло трохи меншого розміру. Вважається, що обидва супутники утворилися з об'єктів, що зіткнулися.

Фобос знаходиться ближче до Марса, ніж Деймос, і поступово зближається з Червоною планетою. Вчені прогнозують, що супутник зіткнеться з поверхнею Марса у наступні 50 мільйонів років.

Деймос – менший з двох супутників, його діаметр становить лише 8 миль. Він знаходиться в 14 500 милях від Марса, а його орбітальний період триває більше доби. У той час як Фобос поступово притягається гравітацією Марса, Деймос віддаляється від Червоної планети.