У червні в Японії настав сезон дощів Цую, характерний не лише вологістю, а й спекою. У цей період один з найулюбленіших способів охолодитися для японців — морозиво. Уперше цей десерт до порту Йокогама 1878 року завезли іноземні торгівці, відтоді морозиво вже не зникало з японських крамниць. Нині в Японії морозивом торгують і місцеві, й добре відомі транснаціональні корпорації. Проте найоригінальніший продукт виробляють все- таки японські фірми.

Японське місто Канадзава відоме не лише прекрасними замками, традиційними садами і районами гейш, а й незвичайним морозивом. Місцеві виробники продають його із вкрапленнями смаженого чайного листя й додаванням різних сортів рисового вина. Є тут і морозиво з тофу, зі смаком чорного кунжуту, каштанів, солодкої квасолі й чорної ванілі. Інші улюблені сорти місцевих жителів і туристів — зі смаком вишневого цвіту й печеної солодкої картоплі.

У Канадзаві винайшли морозиво, яке не тане, хоч трапилося це випадково. Учені з науково-дослідного центру розвитку біотерапії разом з фахівцями з Університету Канадзави працювали з полуничним поліфенольним порошком, який застосовували як натуральний ароматизатор. Але потім вони виявили, що в поєднанні з водою та після заморожуванням його майже неможливо відрізнити від морозива. Але це воно не тануло, навіть коли тривалий час перебувало в кімнаті. Уперше це диво-морозиво компанія Kanazawa Ice Co. запровадила у виробництво у квітні 2017 року. Воно має різні смаки і коштує близько п’яти доларів за порцію, розповідає DW.

А в Токіо в одному з найбільших торговельних комплексів із початком літа відкривається тематичний парк морозива, де виробники з усієї Японії збираються, щоб продемонструвати свою продукцію. Тут є сорти морозива, які містять місцеві інгредієнти, особливі для певних регіонів. Морозиво зі шматочками сирого кінського м’яса — делікатес на півдні Японії — змагається за увагу споживачів із рисовим морозивом з центральної Японії та відомим сортом зі смаком смажених курячих крилець з Нагої, яка славиться цією стравою. Тут можна знайти морозиво зі смаком картоплі або моркви, підфарбоване чорнилом кальмарів, приправлене перцем чилі.

На цьому фантазія японських виробників не вичерпується. Гурманам, певно, припадуть до смаку сорти зі смаком краба, соняшнику, креветок, копченого вугра, запечених баклажанів, чорного цукру і навіть часнику. На інших цінникам можете побачити такі назви: бичачий язик, локшина, акулячий плавник, карі. Інші сорти зроблено з додаванням восьминога, огірка, пива, бренді та грушевого вина. Є тут і морозиво зі смаком чорної ікри, але воно коштує близько 13 євро за невеличку порцію.

Існують дослідження, які припускають, що вживання морозива може зробити людину активнішою і зменшити психічне роздратування. Професор Токійського університету Кіорін Йошихіко 2016 року провів клінічні випробування, під час яких учасники експерименту їли морозиво вранці відразу після пробудження. Потім проходили серію розумових вправ на комп’ютері. Порівняно із другою групою, яка не їла морозива, члени першої демонстрували швидшу реакцію та вищі результати в обробці інформації. Моніторинг мозкової діяльності виявив у них збільшення високочастотних альфа-хвиль, пов’язаних зі зниженням роздратування. Професор не дійшов жодних істотних висновків щодо того, чому саме морозиво спричиняє розумовий підйом. А одне з можливих пояснень полягає в тому, що воно викликає позитивні емоції та додає енергії.