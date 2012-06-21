Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Японські дослідники з Національного дослідницького інституту культурних цінностей Нари розповіли про результати археологічної роботи, яка проводилася на місці, де в минулому існував палац Хейджокю. Вчені виявили там залишки імператорського палацу, повідомляє видання The Asahi Shimbun.

У давнину місто Нара було японською столицею, тому тут розташовувався імператорський палац Хейджокю. Нове дослідження, проведене на особливому історичному місці, дозволило знайти залишки досить великої будови – вона була головним елементом імператорської резиденції і спадкових принців у другій половині VIII століття.

Вивчивши залишки великого будинку, вчені зробили несподіване відкриття – з'ясувалося, що це, по всій видимості, резиденція імператриці Кокен, яка була дочкою імператора Сему. Кокен народилася в 718 році і померла в 770 році, прославившись під час свого другого правління, коли її називали імператрицею Сьотоку. Вийшло так, що Кокен увійшла в історію як 46-та і 48-ма японська імператриця.

Будівля, яку вивчили археологи, розташована в східній частині імператорського палацу. Розміри будівлі – 27 на 12 метрів. Навколо будинку імператриці було вирито півсотні ям для установки стовпів. «Датування споруди поки попереднє – між 749 і 770 роками. Після смерті імператриці цей район був майданчиком для створення інших резиденцій», – кажуть вчені.