Група японських вчених наблизилася до відродження шерстистого мамонта. Ці величезні тварини, як повідомляє газета The Daily Telegraph, вимерли в четвертинному періоді (сучасний період геологічної історії Землі, почався близько 2 млн років тому).
Фахівці з університету Кіндай в Осаці витягли кістковий мозок і м'язову тканину з решток мамонта на ім'я Юка, що пролежали у сибірській вічній мерзлоті понад 28 тисяч років. Потім вони помістили клітинні ядра, виділені з м'язової тканини мамонта, в яйцеклітини мишей. Результати показали, що це призвело до появи ознак біологічної активності, яка включала процеси, що передують поділу клітин.
«Ми хочемо просунутися настільки, щоб домогтися початку клітинного ділення», – зазначив один із авторів дослідження Кей Міямото. За його словами, дані експерименту ознаменували «значний крок до воскресіння мамонтів з мертвих». Видання вказує, що команда японських вчених співпрацює з колегами з Росії, які роблять спроби клонування вимерлого шерстистого мамонта за допомогою методу, відомого як перенесення ядер соматичних клітин.
Раніше повідомлялося, що скелет гігантського шерстистого мамонта, який був знайдений близько 10 років тому в сибірській вічній мерзлоті, проданий на торгах аукціонного дому Aguttes у Франції за 548 тисяч євро Його висота сягає 3,4 м, довжина – 5,3 м. Експерти підкреслюють, що скелет знаходиться у відмінному стані, в ньому присутня 80% кісток.
ДОВІДКА «УК»
Шерстистий мамонт (лат. Mammuthus primigenius) вважається близьким родичем сучасних слонів. Цей клас ссавців з'явився від 300 до 200 тисяч років тому в Сибіру, звідки поширився в Європу і Північну Америку. Їх характерна особливість полягала в наявності густої вовни, довжина якої змінювалася протягом року, дозволяючи тваринам підлаштовуватися під температурні умови навколишнього середовища. Ріст дорослих самців досягав 2,8 – 4 м, вага становила 6 –8 тонн. Останній представник цього виду зник з лиця землі майже 4 тисячі років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»