27 держав-членів Європейського Союзу відкриють кордони для всіх охочих за умови, що ці громадяни пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. Таке рішення ухвалила Рада ЄС. Нові послаблення стосуються й українців.
Пропозицію послабити обмеження на в’їзд для повністю вакцинованих громадян країн, що не входять до складу ЄС, висунула Єврокомісія, а національні уряди її підтримали. Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомив спікер Єврокомісії Крістіан Віганд.
«Європейська Рада має незабаром розширити перелік країн із задовільною епідемічною ситуацією, які не входять до ЄС, звідки буде дозволено в’їзд у ЄС без вакцинації», — заявив речник. Нині в’їзд до ЄС можливий лише для громадян семи країн із переліку так званих безпечних: Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Руанди, Сінгапуру, Таїланду й Китаю. А тепер Рада ЄС змінила головний критерій для внесення країн до цього переліку. Згідно з ним, у країні не мають фіксувати понад 75 нових хворих на 100 тисяч населення за 14 днів. Досі цей поріг був 25.
Щодо допуску в ЄС вакцинованих громадян, то це стосуватиметься тих, хто щепився однією із зареєстрованих у ЄС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca й Johnson & Johnson. Компанія SK Bioscience у Південній Кореї міститься в переліку виробників AstraZeneca Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Тобто українців, щеплених південнокорейською вакциною, в ЄС пускатимуть. Так само не має виникнути проблем у тих українців, хто отримав дві дози Covishield, індійського аналога AstraZeneca, повідомляє DW. Адже цей препарат міститься в переліку вакцин, рекомендованих ВООЗ до використання в умовах надзвичайної ситуації. У рішенні Ради ЄС зазначено, що кожна держава об’єднання може пускати на свою територію тих, хто повністю вакцинувався препаратами з цього переліку.
Європейська рада ухвалила новий механізм екстреного закриття кордонів, щоб запобігти ризику потрапляння нових штамів коронавірусу в ЄС. Цей механізм дає змогу державам-членам діяти швидко і скоординовано в екстрених ситуаціях.