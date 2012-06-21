Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні Рада ЄС має ухвалити перелік країн, громадянам яких із 1 липня буде дозволено в’їзд на територію Європейського Союзу. України серед них поки що немає.
Дискусія з цього приводу, яку предметно розпочали на рівні послів країн-членів ЄС із кінця минулого тижня і яка тривала протягом вихідних, була складною. За інформацією, отриманою «УК» із власних джерел у Єврокомісії, посли Кіпру, Греції та Португалії категорично наполягали на затвердженні широкого переліку з понад 50 держав, для чиїх громадян треба відкрити кордони ЄС з 1 липня. Оскільки сезон літніх відпусток саме у розпалі, а економіка цих країн істотно залежить від туристичного сектору. Представники «старої Європи» були розважливіші, закликаючи колег брати до уваги рівень захворюваності на коронавірус у країнах і сформувати відповідний перелік за цим показником.
Наразі було затверджено процедуру і сформовано перелік з 14 «безпечних країн», чиї громадяни з 1 липня зможуть перетинати кордон ЄС. Серед них Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. Китай також можуть додати до цього переліку за умови, якщо Пекін дасть добро на в’їзд громадян ЄС. Не пускатимуть поки що до ЄС громадян США, Росії та Бразилії, де захворюваність на коронавірус досі висока. Ухвалюючи це рішення, посли країн-членів ЄС брали до уваги рівень захворюваності на коронавірус у кожній конкретній країні. Він має бути такий самий або нижчий, ніж у Євросоюзі. На сьогодні це 16 осіб на 100 тисяч осіб.
Тепер, щоб рішення це стало офіційним, його сьогодні має затвердити Європейська Рада. Проте цей перелік не обов’язковий і має рекомендаційний характер. Країни-члени ЄС мають його дотримуватися, проте за невиконання цих рекомендацій Брюссель не накладатиме жодних санкцій. Окрім цього, перелік країн, чиїх громадян пускатимуть до ЄС, переглядатимуть щодва тижні. Окрім статистики щодо рівня захворюваності, Єврокомісія братиме до уваги також тенденції рівня захворювань на коронавірус і здатність країни протистояти епідемії, зокрема масштаби тестування на коронавірус. Тож Україна цілком має шанси бути включеною до цього переліку.
Окрім цього, варто пам’ятати, що окремі категорії громадян третіх держав, зокрема України, незважаючи на відсутність у згаданому переліку, матимуть право на в’їзд до ЄС з 1 липня. Серед них працівники медичної та соціальної галузей, сезонні робітники, дипломати, транзитні пасажири, шукачі міжнародного притулку або ті, хто подорожують з інших гуманітарних мотивів; студенти, висококваліфіковані працівники та ті, чия діяльність важлива з економічної точки зору. Варто також нагадати, що попри епідеміологічну ситуацію, безвізовий режим України з ЄС продовжує бути чинним.