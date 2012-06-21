Успішно запущено європейську ракету-носій легкого класу Vega з українським двигуном, що вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі PRISMA масою 879 кг. Ракета стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані 22 березня о 3:50:35 за київським часом.
«Блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП «КБ «Південне» й серійно виготовляє ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», — цитує Укрінформ повідомлення прес-служби ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля».
З квітня 2010 року, коли італійській компанії Avio S.p.A. здали першу льотну модель блока маршового двигуна, виготовили й відправили в Італію 16 його льотних моделей. 14 уже успішно виконали призначення під час пусків зі згаданого космодрому. За цей час ракета-носій Vega з українським двигуном вивела на орбіту 29 супутників. Позаторік укладено черговий контракт на виготовлення ще 20 таких блоків. У польоті їх можна запускати до п’яти разів, завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.