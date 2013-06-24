Використання тварин у дослідах для тестування безпечності косметичних засобів заборонено в ЄС з 2009 року. Проте 2017-го у країнах ЄС було вбито 12 мільйонів тварин, яких використовували переважно в наукових дослідженнях.

У резолюції, яку Європарламент ухвалив у Страсбурзі минулого тижня, визнано, що випробування на тваринах сприяли науковим дослідженням і досягненням медицини та винайденню безпечних вакцин, зокрема проти COVID-19. Євродепутати розуміють, що іноді експерименти на тваринах усе ще потрібні, щоб отримати наукове уявлення про певні захворювання, оскільки інших методів, які не передбачають використання тварин, не існує. Проте в резолюції наголошено, що ці тестування «слід проводити лише за умови мінімізації болю, стресу та страждань» тварин, аби гарантувати їм весь можливий захист. Резолюція закликає до ухвалення загальноєвропейського плану дій з визначеними термінами поступового припинення використання тварин у дослідженнях та випробуваннях. На думку євродепутатів, зміна процедур тестування на живих тваринах може відбутися тоді, коли це стане «можливим з наукової точки зору».

З 1986 року в ЄС чинне спеціальне законодавство про використання тварин з науковою метою. На сьогодні ці правила обмежують випробування на тваринах для досліджень та встановлюють вимоги до їх розміщення та догляду.