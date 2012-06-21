Днями Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Міністерство розвитку громад та територій України підписали грантову угоду на суму 7 млн євро, що профінансує ЄС. Цей грант спрямують на підготовку та впровадження Програми відновлення в Україні, повідомляє офіційний сайт Мінрегіону.

«Ми високо цінуємо плідну співпрацю з нашими міжнародними партнерами — Європейською комісією та ЄІБ. Зокрема реалізація Надзвичайної кредитної програми для відновлення України вже допомогла реконструювати понад 240 інфраструктурних об’єктів. Нова кредитна угода від ЄІБ у розмірі 340 млн євро, яку ми підписали торік, сприятиме ще масштабнішій реконструкції соціальної інфраструктури в Україні. А грант у 7 млн євро від ЄС допоможе нам у швидкій реалізації запланованого відновлення», — зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За кошти Програми відновлення в Україні (URP) буде профінансовано кілька сотень малих і середніх проєктів на муніципальному рівні. Ідеться про відновлення соціальної інфраструктури, поліпшення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних будівель та ключової соціальної інфраструктури (включно з лікарнями, школами, дитячими садками, спортивними об’єктами).

«Підписаний грант у 7 млн євро сприятиме реалізації нової кредитної угоди — Програми відновлення в Україні — відповідно до провідних міжнародних підходів та інтересів українських громад. Наша співпраця з ЄІБ у питанні модернізації інфраструктури успішна. Втілення Надзвичайної кредитної програми для відновлення України тому доказ. Завдяки Програмі вже відновлено лікарні, школи, дитячі садки, спортивну інфраструктуру та інші ключові об’єкти інфраструктури на сході України. Нова Програма у 340 млн євро надає ще більше можливостей для регіонів країни», — наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря. Очікується, що реалізація проєктів у межах Програми буде корисною для понад 13 мільйонів жителів України, а також стимулюватиме регіональний розвиток та економічне зростання у державі.

«ЄІБ, банк Європейського Союзу, — довготривалий партнер України. Наша підтримка поширюється на регіони, постраждалі від збройного конфлікту, та сприяє їхньому відновленню. Поліпшена та сучасна інфраструктура — це значний внесок у майбутнє громад на сході України. Ми раді, що ЄС доповнює наше фінансування Програми відновлення в Україні за допомогою гранту від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP), щоб надати допомогу та підтримати наших українських партнерів в успішній реалізації Програми», — прокоментувала черговий етап співпраці віцепрезидентка ЄІБ, відповідальна за фінансові операції з Україною, Тереза Червінська.

Зазначимо, грант, що надається в межах Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP) та доповнює фінансування Програми від ЄІБ, сприятиме підвищенню інфраструктурної стійкості України.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»