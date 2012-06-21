Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав лідерів країн «Великої сімки» довести видатки на збереження клімату до суми, еквівалентної 100 мільярдам доларів, передає Укрінформ.

«Євросоюз очолює боротьбу проти кліматичних змін. Ми закликаємо наших партнерів приєднатися до зусиль ЄС із кліматичного фінансування, щоб досягти мети у 100 мільярдів доларів щороку для підтримки країн, що розвиваються», – зазначив він у Twitter.

Президент ЄР також вказав, що 30% нового Фонду відновлення та довгострокового бюджету ЄС витрачаються на кліматичні дії. «Ціни на вуглецеві ресурси мають значення. Нам треба розв'язати проблему викидів вуглецю, щоб створити глобальне правове поле», – додав Мішель.