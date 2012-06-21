Вакцину проти COVID-19 AstraZeneca, вироблену в Євросоюзі, зареєструвало Міністерство охорони здоров’я для екстреного медичного застосування.

«Це вакцина, яку розробили Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Її виробляють в Італії. Вона має торговельну назву AstraZeneca. Цей препарат для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада», — йдеться у повідомленні пресслужби вітчизняного МОЗ.

До кінця тижня очікуємо на 705 600 доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX. Її буде призначено для проведення вакцинації другою дозою тих, у кого вже минув інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Зокрема медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об’єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Другу дозу вакцини гарантовано отримають ті, хто вакцинувався залишковими дозами, або громадські діячі.