Місія BepiColombo вирушить у космос на борту ракети Ariane 5 з космодрому Куру у Французькій Гвіані не раніше 18-го жовтня о 01:45 за Гринвічем. На борту знаходитимуться два космічні апарати, які разом відправляться до Меркурія: Mercury Planetary Orbiter (MPO) Європейського космічного агентства (ЄКА) і Mercury Magnetospheric Orbiter Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). У своїй заяві, ЄКА попередило, що дата може змінитися через останні випробувань на Куру, і в такому випадку дату запуску можуть перенести на 29 листопада.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
«Наша кампанія із запуску на Куру розпочалася дуже добре, і зараз ми націлені на проведення запуску в межах 90 днів, – заявив менеджер проекту BepiColombo з ЄКА, Ульріх Рейнінгхаус. – У нас неймовірно щільний графік, але ми раді бачити, як наші космічні апарати збираються в останній раз».
Апарати здійснять перший обліт Меркурія у 2022-му, через три роки після запуску. Коли вони вийдуть на свої остаточні орбіти, вони вивчать внутрішню будову Меркурія, його навколишнє середовище і взаємодії з потоком заряджених частинок з Сонця, так само відомим, як сонячний вітер.
«Під час планетарних обльотів на бортах космічних апаратів буде задіяно безліч наукових інструментів, і «веб-камери» модуля передачі даних зможуть надати можливість отримати прості зображення до того, як головна наукова камера буде запущена на орбіті Меркурія», – повідомили представники агентства.
Космічні апарати зроблять безліч обльотів Землі, Венери і Меркурія між 2020 і 2025 роками та вийдуть на свої остаточні орбіти поблизу Меркурія в грудні 2025-го. Заплановано місію до 2027 року, але в перспективі її можуть продовжити ще принаймні на рік, згідно із заявою представників.
Раніше NASA відправило до Меркурія космічний апарат MESSENGER, що пробув на орбіті планети з 2011 по 2015 рік. Крім іншого, під час цієї місії було виявлено зони, в яких міг зберігатися водяний лід, захищений від Сонця в кратерах, де панує вічна мерзлота.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»