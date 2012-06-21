Про це повідомляє Euronews, передає Еспресо.
1 червня вакцинація підлітків почалася в Італії та Румунії. У Франції почнуть робити щеплення за згодою батьків з 15 червня, заявив президент Еммануель Макрон.
За словами очільника МОЗ Олів'є Верана, вакцинація не буде обов'язковою.
Необхідність щеплень ставиться під сумнів у низці країнах, в тому числі Румунії
"Коронавірусна інфекція не дуже небезпечна для дітей. Тому, я вважаю, що прищеплювати їх не обов'язково", - заявив лікар.
Він додав, що вакцина від Pfizer безпечна для дітей.
"Ефективність вакцини у віковій групі з 12 до 15 років - стовідсоткова", - пояснює лікар.
У той же час Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу на те, що в багатьох країнах світу вакцина не доступна для більш вразливих груп населення.