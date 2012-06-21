Бельгійський фермер із села Еркелінн випадково змінив лінію кордону з Францією. Це виявив місцевий краєзнавець-ентузіаст, який, гуляючи лісом, помітив, що камінь, котрий маркує кордон між двома країнами, зміщено майже на 2,5 метра. З’ясувалося, що фермер, роздратований тим, що камінь заважає руху його трактора, зсунув його на бік французької території.

Проте цей інцидент не спричинив міжнародного скандалу, навпаки, викликав усмішки по обидва боки кордону. «Цей чоловік зробив Бельгію більшою, а Францію меншою, але це не дуже добре, — зазначив із цього приводу мер Еркелінна Давид Лаво в інтерв’ю французькому телеканалу TF1. — Він спричинив проблеми приватним землевласникам, не кажучи вже про сусідні держави». Протяжність кордону між Францією та Бельгією становить 620 кілометрів. Його було узгоджено спеціальною угодою у 1820 році. Камінь, який заважав бельгійському фермеру, датовано 1819 роком. Саме тоді французько-бельгійський кордон було вперше позначено на місцевості.

Місцева бельгійська влада планує зв’язатися з фермером і попросити його повернути камінь на початкове місце. Якщо цього не станеться, то справа може потрапити до міністерства закордонних справ Бельгії, яке змушене буде скликати французько-бельгійську прикордонну комісію, яка не збиралася аж з 1930 року. Якщо фермер-порушник не виявить доброї волі, то йому загрожуватиме кримінальне переслідування.