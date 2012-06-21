Вчотирнадцяте у березні на Сумщині розпочнеться Всеукраїнська акція Державного агентства лісових ресурсів «Майбутнє лісу у твоїх руках», до якої приєднаються тисячі юних лісівників краю. Як повідомив начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець, планують не тільки створити нові ліси, а й провести для школярів екскурсії, квести, музейні та лісові уроки, конкурс дитячої творчості «Людина і ліс».
За майже півтора десятиріччя акція набула особливої популярності серед юних. За цей час у ній узяли участь понад 500 тисяч учнів, представників влади, громадських організацій, які загалом висадили 8,5 мільйона сіянців на площі 1,5 тисячі гектарів.
А ось моральний аспект роботи годі обміряти: долучаючись до акції, школярі творять зелене майбутнє краю, вивчають історію землі, на якій народилися і на якій їм жити.