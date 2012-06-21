Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Всеукраїнська дитяча інтернет-конференція «Ars Longa» залучила до участі сотні юних обдарувань країни. Харків представляли учні харківської Дитячої школи мистецтв №3, а модератором став Аркадій Осетров.
Конференція проходила у форматі дискусійних панелей. А управляли цим заходом виключно учні-модератори, які торік вибороли це почесне право на конференції «Мистецтво без меж: шлях до науки».
Кожен претендент на участь у інтернет-конференції надіслав до оргкомітету створені власноруч відеозаписи з доповідями на теми музичної культури.Онлайн-конференція «ARS LONGA 2020», яка зібрала понад 6 тисяч учасників, тривала два дні по 6 годин на платформі «ZOOM» та транслювалася на соціальних сторінках організаторів у соціальній мережі «Facebook».
До участі журі відібрало 57 кращих учнів з 12 областей країни та міста Київ. Аркадій Осетров скорив суворих екзаменаторів доповіддю на тему «Пригоди симфонії: від минулого до сучасності» за що й удостоєний права бути модератором і наступної конференції.