Сертифікати вакцинації проти коронавірусу COVID-19, які суттєво полегшать подорожі українців Європою, мають запрацювати вже з 1 липня 2021 року.

Сертифікати вакцинації проти коронавірусу COVID-19, які суттєво полегшать подорожі українців Європою, мають запрацювати вже з 1 липня 2021 року.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій, передає Укрінформ.

Впровадження електронних сертифікатів, які дозволять українцям в умовах пандемії вільно подорожувати країнами Євросоюзу, за його словами, йде за планом, і в цей процес залучений не тільки МОЗ.

«Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров’я впроваджує такі електронні сертифікати. Бо, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння», – підкреслив представник МОЗ.

Він наголосив, що українці, які не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не мають побоюватися, що в’їзд до ЄС для них буде закрито. Вони, як і раніше, здаватимуть ПЛР-тест або експрес-тест, або перебуватимуть на ізоляції. Проте наявність щеплення і сертифіката про це істотно полегшить перебування в європейських країнах.

Термін дії сертифіката залежатиме від кількості доз вакцини.

«Більшість вакцин передбачають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік ухвалять рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз (одна чи дві). Всі, хто вакцинується в Україні проти COVID-19, вже є в електронній базі даних», – пояснив експерт.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у Facebook, українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Відповідна домовленість також досягнута з урядом Грузії.