У Туреччині з 1 липня будуть знято частину обмежень, введених раніше через ситуацію із захворюваністю коронавірусної інфекцією. Про це в понеділок, 21 червня, заявив президент Турецької республіки Реджеп Тайіп Ердоган.

В країні скасують комендантську годину, що діяла в будні дні після 19.00, передає агентство Reuters. Також перестане діяти локдаун по неділях.

У квітні 2021 року в Туреччині було зафіксовано рекордний добовий приріст тих, що заразився корона вірусною інфекцією – понад 60 тисяч осіб. Після цього були введені часткові обмеження, потім – повний локдаун на два тижні. В кінці травня Ердоган оголосив про часткове зняття жорстких обмежень. Була введена комендантська година, яка діяла з 22:00 до 05:00 з понеділка по суботу і весь день у неділю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»