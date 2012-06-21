Про це повідомляє пресслужба президента.

"Нове меню складається зі 160 страв, які використовуватимуться залежно від кратності харчування для кожного окремого закладу", – повідомляє пресслужба глави Української держави за підсумками презентації плану заходів щодо реформування системи шкільного харчування та представлення оновленого меню за участі першої леді Олени Зеленської.

За словами розробника меню шеф-кухаря Євгена Клопотенка, раціон учнів стане більш збалансованим та різноманітним.

"У меню шкільних їдалень з'являться традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції, буде збільшено кількість фруктів та м’яса у раціоні. До меню додаються покрокові рецепти та технічні картки, що значно полегшить роботу працівників шкільних їдалень", – сказав він.

Так, нове повноцінне чотиритижневе меню розробили в рамках робочої групи Клопотенко та команда проекту CultFood спільно з технологами, дієтологами та представниками Міністерства охорони здоров'я України.

"Коли ми розпочинали роботу над реформою системи шкільного харчування, ми поставили собі за ціль - підвищити загальний середній рівень харчування в українських школах. Це комплексне завдання: від поліпшення якості, поживності страв і безпеки харчових продуктів до ресурсного забезпечення шкіл. Я хочу, щоб діти із задоволенням йшли до шкільної їдальні, а батьки були при цьому впевнені, що шкільне харчування корисне для здоров'я", - зазначила Зеленська.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, збереження здоров'я дітей є одним із найважливіших завдань держави, тому реформа шкільного харчування надзвичайно актуальна та важлива. "Харчування дітей має бути, і буде здоровим та збалансованим. Переконаний, що нам це вдасться", – зазначив міністр.

Зазначається, що був розроблений і затверджений план заходів щодо реформування системи шкільного харчування. Зокрема, відбулося суттєве оновлення нормативної бази в частині санітарного регламенту, нормативів та порядку організації харчування учнів, затвердження гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тощо.

Протягом 2020 року вдалося поліпшити матеріально-технічну базу шкільного харчування.

"Вперше було виділено 400 млн грн державної субвенції для шкіл, завдяки якій відбулася модернізація харчоблоків у 1809 закладах", – повідомляє пресслужба.

Підхід до реформування системи шкільного харчування був комплексним і включав державний моніторинг постачальників харчових продуктів та послуг із організації харчування.

"Наступним важливим кроком реформи буде імплементація змін на місцях, впровадження системи контролю, продовження модернізації харчоблоків та популяризації культури здорового харчування в суспільстві", - зазначила перша леді.

Презентація нового шкільного меню відбулася за участі міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, заступника міністра економіки України Сергія Глущенка, голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислави Магалецької та шеф-кухаря Євгена Клопотенка.