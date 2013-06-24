АТ «Укрзалізниця» з 10 лютого 2022 року скасовує заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Республіки Польщі. Це стало можливим завдяки злагодженій оперативній роботі залізниць двох країн.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, в результаті численних переговорів, проведених між керівництвами Польської залізниці та Укрзалізниця, ПКП покращила приймання поїздів з української сторони на стику Ізов-Грубешів. У результаті щоденний обмін піднявся і в окремі дні сягав 10 поїздів. Цих показників достатньо для ритмічних перевезень між країнами без скупчення вагонів на кордоні. Раніше цей показник сягав максимум 8-9 поїздів, а інколи й 7 поїздів на добу.

Також Укрзалізниця продовжує роботу над збільшенням пропускної здатності залізничної інфраструктури у напрямку Республіки Польща. Зокрема, триває електрифікація дільниці Ковель — Ізов — Держкордон. Усі роботи на напрямку планується закінчити до кінця червня 2022 року.

Укрзалізниця сподівається, що Польська залізниця також долучиться до модернізації цього напрямку та електрифікує дільницю Держкордон — Грубешів завдовжки 1,5 км, що знаходиться на території сусідньої країни.

Крім того, АТ «Укрзалізниця» очікує погодження залізничною компанією «ПКП ЛХС» (Польща) зміни плати за використання вагонів власності Української залізниці, яка є значно нижчою ринкової. Наразі нарахування здійснюється за умовами договору, який був підписаний ще у 2019 році. При цьому Укрзалізниця реалізує послугу перевезень у власних вагонах територією України через систему Прозорро. Це дозволяє розподіляти вантажні вагони на конкурентних умовах та за ринковою вартістю.