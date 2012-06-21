Греція цієї п’ятниці, 14 травня, офіційно відкрила свої кордони після карантинних обмежень для іноземних туристів.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на грецьке Міністерство туризму.

Відтепер іноземні мандрівники вже не зобов’язані проходити карантин по прибуттю до цієї країни. Однак від відпочивальників вимагатимуть довідку про вакцинацію або негативний тест на коронавірус, або ж документ, що підтверджує, що людина вже перехворіла.

У грецькому Міністерстві туризму гарантують гостям країни безпечний відпочинок. Наразі майже всі запроваджені пів року тому коронавірусні обмеження скасовані.

Нагадаємо, що з 14 травня у Греції починає діяти «зелений сертифікат» для поїздок на острови (за винятком Лефкади та Евбеї) та авіаподорожей. Мандрівники зобов'язані мати один із таких документів: сертифікат про щеплення (після введення другої дози вакцини має минути 14 днів), негативний результат ПЛР-тесту, проведеного за 72 години, негативний результат швидкого тесту або самотесту, проведеного до 24 годин до поїздки, документальне підтвердження перенесеної хвороби.

Карантинні обмеження в Греції будуть і надалі послаблюватися: дитячі садки відкриються 17 травня, літні кінотеатри запрацюють 21 травня, а відкриті культурні простори – 28 травня. Починаючи з червня, весілля та хрестини відбуватимуться на відкритому повітрі за участю до 100 осіб.

Від початку епідемії COVID-19 у Греції виявлено 369 тисяч випадків коронавірусної інфекції.