16 липня 2021 року – новий етап втілення норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнить її статус як державної. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

“16 липня 2021 року набувають чинності не лише норми Закону, які впроваджують обов'язковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства, а й інші статті, які є не менш важливими для переважної більшості людей. Вони стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо”, – сказав він.

Так, відповідно до статті 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, з 16 липня всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

“Це є однією із важливих новацій закону про державну мову. Адже сьогодні деякі популярні концерти, гумористичні та розважальні шоу, відеоверсії яких демонструються в ефірах провідних телеканалів, на жаль, майже повністю проводяться російською мовою”, – зазначив Уповноважений.

Як розповів Тарас Кремінь, державною мовою повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Іншомовні вистави в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

“Ще низка важливих норм стосується мови поширення та демонстрування фільмів, а також сфери книговидання та книгорозповсюдження”, – зауважив Тарас Кремінь.

За його словами, відповідно до статті 23 мовного закону, із 16 липня усі фільми, створені іноземною мовою, повинні розповсюджуватися та демонструватися, державною мовою, а стаття 26 зобов’язує українських видавців видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків.

“Ефективність виконання норм закону про державну мову, які набирають чинності з 16 липня 2021 року, залежатиме насамперед від поінформованості усіх громадян і тих суб’єктів, кого стосуються ці норми. Тому спільно із громадськістю ми підготували інформаційні матеріали (https://mova-ombudsman.gov.ua/zavantazhujte-ta-poshiryujte ), які сприятимуть кращому розумінню новацій, які на нас чекають вже за декілька тижнів”, - зазначив Уповноважений.

“Останнім часом ми бачимо, що українською мовою все більше послуговуються у сфері обслуговування, у державному та приватному секторі. А з 16 липня української стане більше і в інформаційному просторі, у сфері культури та на телебаченні – в усіх сферах суспільного життя”, – підкреслив він.