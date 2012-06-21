Одне з найбільш значних за останні місяці послаблень коронавірусних обмежень відбудеться 17 травня в Великобританії. З понеділка відкриються кінотеатри і музеї, паби, ресторани і кафе зможуть обслуговувати відвідувачів і в приміщеннях.

Послаблення охоплять все королівство за винятком Північної Ірландії, де зняття обмежень відстрочено ще на тиждень. Готелі почнуть приймати постояльців, а британці зможуть відправитися за кордон. Також жителі Великобританії зможуть знову ходити в гості, весілля можна зіграти в приміщеннях, запросивши до 30 осіб, а кількість учасників похорону не обмежена.

Відзначається, що британці з натхненням сприйняли третій за рахунком етап послаблень. Квитки на виставки і в театри розкуплені на місяці вперед. Однак, згідно з діючими нормами, розважальні заходи можуть працювати при заповнюваності не більше 50%.

Раніше британські політики і експерти посилили тиск на прем'єр-міністра Бориса Джонсона, щоб він переглянув рішення про пом'якшення обмежувальних заходів з 17 травня, посилаючись на загрозу, що виходить від індійського варіанту коронавірусу. Експерти не виключають, що зняття обмежень може призвести до різкого збільшення кількості госпіталізацій. Однак Даунінг-стріт наполягає на тому, щоб послаблення обмежень пройшло, як і планувалося.

У королівстві вже виявлено понад 1,3 тисячі випадків інфікування індійським штамом. За останній тиждень їх кількість зросла більш ніж вдвічі. Британська влада сподівається посилити темпи вакцинації населення, охоплюючи в день до мільйона осіб. Всього в Великобританії понад 69% дорослих (36,3 мільйона) отримали хоча б одну з двох ін'єкцій вакцини від коронавірусу, а понад 37% (19,7 мільйона) щеплено двічі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»