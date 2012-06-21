Влада Туреччини прийняла рішення пом'якшити коронавірусні обмеження в республіці. Про це в неділю, 16 травня, повідомили в МВС країни.

Ослаблення вступить в дію в Туреччині вже в понеділок, 17 травня, однак багато обмежень діятимуть й далі. Наразі комендантська година в країні збережеться аж до 1 червня – з 21:00 до 5:00. Крім того, цілодобова комендантська година діятиме кожні вихідні. У суботу та неділю туркам дозволено відвідувати лише продуктові магазини, які будуть працювати з 10:00 до 17:00 години.

«У період поступової нормалізації міжміські поїздки здійснюватимуться в періоди і дні, коли не діє комендантська година. Ресторани та кафе працюватимуть тільки на винос і на доставку», – йдеться в циркулярі МВС Туреччини про пом'якшення обмежень.

Нагадаємо, що з 29 квітня в зв'язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію влада Туреччини ввела по всій країні жорсткий локдаун. Свою роботу припинили всі організації та установи. Виняток склали лише компанії, звільнені циркуляром МВС. Для здійснення міжміських поїздок необхідно отримувати спеціальний дозвіл.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»