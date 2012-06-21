З понеділка в Україні розпочнеться тиждень "Відкритого уряду", який одночасно проходитиме в усіх країнах-учасницях однойменної глобальної ініціативи з 17 до 21 травня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Від завтра розпочинаємо тиждень Відкритого уряду... Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, покращення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо", – написав Шмигаль у Facebook в неділю.

Він уточнив, що ще одним напрацюванням стане "довгоочікувана онлайн-платформа" для взаємодії уряду, громадян та інститутів громадянського суспільства "ВзаємоДія".

"Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проектів важливих державних рішень", – наголосив Шмигаль.