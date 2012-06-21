Українська держава сьогодні робить перший крок до електронної демократії – єдиний портал державних послуг «Дія» запускає місцеві петиції. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit Spring 2021 у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація».

Глава держави зазначив, що Україна вже здійснила діджитал-революцію.

«Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі. Зараз треба лише платити за інтернет. Раніше це десять кабінетів. Зараз – один сайт. Раніше – 50 довідок у чергах. Зараз – три-чотири кліки у смартфоні. Раніше – тижні й місяці. Зараз 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн», – зауважив Президент.

За його словами, минулого року бізнес онлайн відкривало лише 5% підприємців, а зараз – 50%.

«Ми – перша країна у світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Низка документів – у смартфоні, можливість зареєструвати новонароджену дитинку – у смартфоні, можливість змінити місце реєстрації – у смартфоні. Все у смартфоні. Загалом запущено десятки онлайн-послуг. Портал і додаток «Дія», якими користується сьогодні понад 10 мільйонів громадян України», – розповів Володимир Зеленський.

Завдяки «Дії» більш як 800 тисяч підприємців змогли оформити матеріальну допомогу під час карантинних обмежень, додав Глава держави.

Крім того, наголосив Президент, цифрова трансформація є інструментом для подолання корупції, адже переведення всіх державних послуг в онлайн знищить підґрунтя для неї – посередництво та людський чинник.

Також, за словами Глави держави, створюється єдина платформа якісних, захищених та об’єднаних державних реєстрів, по яких будуть «бігати дані, а не платники податків».

«Нашим головним пріоритетом залишається питання національної безпеки. У цьому контексті повна побудова цифрової держави дає можливість всім органам і службам ефективно працювати онлайн, за будь-яких обставин, у будь-якому місці, у будь-який час», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, як запевнив Президент, 24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless.

«Як і обіцяли, жодних паперів для державних органів. Жоден (орган. – Ред.) не зможе вимагати від громадян України папірці або довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, щоб «держава без паперу» існувала дійсно не на папері», – заявив Президент.

Також він відзначив, що торік Україна вперше взяла участь у дослідженні рівня зрілості сфери відкритих даних Open Data Maturity та увійшла до топ-20, отримавши кращий результат, ніж середній показник у Європі.

«Інший пункт моєї програми – доступ до швидкого інтернету для всіх мешканців нашої України. Лише за останні півроку понад два мільйони громадян вперше отримали доступ до 4G. Мільйон українців навчились азів цифрової грамотності. А цьогоріч ми прагнемо забезпечити доступом до фіксованого інтернету три тисячі українських сіл, їхні школи, лікарні та бібліотеки», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що ще одним пунктом його президентської програми було надання можливості громадянам України брати участь в ухваленні важливих рішень через інтернет.

«Сьогодні – знаковий день, коли ми робимо перший крок на шляху до електронної демократії. І цей крок – запуск у «Дії» електронних петицій», – заявив Глава держави.

Президент подякував команді Міністерства цифрової трансформації за проведену роботу.

«Вірю, що разом ми обов’язково побудуємо країну без багів та вірусів», – резюмував Глава держави.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що до 2024 року в Україні планується оцифрувати всі державні послуги, охопити 95% населення доступом до якісного інтернету, навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності та втричі збільшити обсяг надходжень в ІТ-галузь.

«Більш ніж один мільйон українців цього року отримають доступ до фіксованого оптичного інтернету. Це тисячі об’єктів соціальної інфраструктури – школи, лікарні», – сказав Михайло Федоров.

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб зазначив, що для безпечного використання по всій країні цифрових документів з 17 травня у додатку «Дія» запрацював новий сервіс – статичний QR, що є ще одним способом надавати свої цифрові документи для невеликих організацій, у яких немає власних розвинутих автоматизованих систем, наприклад для готелів.

Крім того, відсьогодні комплексна послуга «єМалятко» стає доступною для мешканців тимчасово окупованих територій. А через «Укрпошту» батьки зможуть отримати оригінал паперового свідоцтва про народження дитини після його замовлення онлайн. Також у «Дії» можна змінити місце реєстрації.

На порталі «Дія» запрацювали й нові послуги у сфері будівництва. Зокрема, декларація про готовність об’єкта до експлуатації; дозвіл на виконання будівельних робіт; сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію; видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

«Це дуже потужний удар по корупції у цій сфері і вже передостанній крок для того, щоб ми взагалі запустили дозвіл про початок будівельних робіт повністю автоматичним, без славнозвісних чиновників ДАБІ. Вірю, що зможемо це зробити вже цього року. Ми очікуємо на ухвалення відповідного законопроекту в парламенті», – наголосив Олексій Вискуб.

Також на порталі «Дія» стає доступною електронна сплата адміністративного збору. Сьогодні вона запускається як пілотний проект у Рівному, Хмельницькому та Одесі, а згодом пошириться на всю територію України.

Також у «Дії» запускається послуга реєстрації речових прав на нерухоме майно онлайн. Зараз вона реалізується в пілотному режимі в Харкові, після чого буде розгорнута на всю країну.

Революційною є й можливість автоматичної реєстрації ФОП в Україні.

«Тепер сама реєстрація займатиме всього кілька секунд, усі необхідні перевірки автоматизовані, а дані потрапляють напряму до реєстру. Саме такі послуги мають стати новим цифровим стандартом в Україні», – розповів заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Крім того, сьогодні на порталі «Дія» запускається можливість подачі заявок на отримання пільгового кредиту для внутрішньо переміщених осіб, який видається на 20 років під 3% річних.

Також стартує комплекс податкових послуг зі сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОП І-ІІІ груп.

Запуск електронних місцевих петицій на порталі «ВзаємоДія» дає змогу подати петицію до своєї територіальної громади або підтримати петиції інших. Голосування – абсолютно прозоре. Пілотний проект електронних петицій уже доступний у містах Полтава, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Хмельницький, Ужгород, Дніпро, Тернопіль, Черкаси та Херсон.