ФРН дозволила в’їзд повністю вакцинованим громадянам України з туристичною метою і для відвідання друзів, знайомих та родичів з 25 червня.

Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні.

“З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим”, - зазначає представництво.

Право в’їзду мають ті, хто отримав щеплення Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (нова назва AstraZeneca) та Janssen від Johnson & Johnson, якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини пройшло щонайменше 14 днів.

Для в'їзду необхідно надати цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами. Документ має містити персональні дані, дату вакцинації і кількість вакцин, їхню назву, назву захворювання, від якого щепили та інформацію про відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката організацію, особу.

Для тих, хто одужав від хвороби, щеплення може складатися лише з однієї дози вакцини. Для підтвердження повної вакцинації їм необхідно також довести, що перед щепленням вони хворіли на коронавірус SARS-CoV-2, за допомогою позитивного результату ПЛР-тесту. Підтвердження одужання повинне бути німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами в електронному вигляді або в паперовій формі.

Особи, яким ще не виповнилось 12 років і які ще не отримали щеплення проти коронавірусу, можуть за наявності у них документального підтвердження про тест (ПЛР або антиген-тест) в'їжджати до Німеччини у супроводі одного або обидвох повністю вакцинованих батьків. Особам, яким ще не виповнилось 6 років, підтвердження тестування при цьому не потрібне.