З 00 год. 00 хв. 6 травня на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 травня.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в областях спостерігається стійке покращення епідемічної ситуації, зокрема, зменшується щотижнева кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

«Завантаженість ліжок як в Хмельницькій, так і в Чернігівській областях не перевищує 65% і знаходиться на рівні 45%. Рівень госпіталізації в двох областях менше 60 осіб на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізації має мінусові показники. Коефіцієнти виявлення нових випадків також показують, що ці дві області можна виводити з червоного рівня», – зазначив Віктор Ляшко і додав, що в Хмельницькій області буде встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки, а в Чернігівській області через незначне перевищеня епідпорогу по грипу - помаранчевий рівень.

Крім того, головний державний санітарний лікар підкреслив, що ситуація в Харківській області також покращилась і показники дозволяють перевести регіон з червоного в жовтий рівень епідемічної небезпеки. Разом з тим, Харківська ОДА повинна вжити заходів щодо додаткового забезпечення ліжок з киснем.

Таким чином за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено скасувати з 00 год. 00 хв. 6 травня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Головам ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Також забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації в регіоні, зокрема, на рівні об’єднаних територіальних громад, та за необхідності запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, направлені на стримування поширення COVID-19.