Пластикові контейнери для їжі, одноразові келишки, тарілки, виделки — ці товари вже недоступні на території Євросоюзу. Оскільки від 3 липня тут набула чинності Директива ЄС про заборону використання одноразової пластикової продукції, ухвалена ще 2019 року. Загалом під заборону потрапили десять видів одноразових пластмасових виробів (SUP). Серед них ватяні палички на пластмасових основах, столові прибори, тарілки, соломинки та келишки для напоїв, палички для розмішування гарячих напоїв і надувних кульок, а також так звані оксорозкладні біопакети, котрі, як з’ясувалося, розкладаються у природі на мікропластик, який залишається в довкіллі впродовж тривалого часу. За даними громадських природоохоронних організацій, одноразові пластмасові вироби становлять близько 70% від усього сміття, яке забруднює моря та узбережжя Європи. Тож відтепер кафе й ресторани будуть змушені послуговуватися контейнерами й соломинками, виготовленими з бамбука, целюлози чи інших біологічних матеріалів, які розкладаються.

Але не всі пластикові вироби поки що оголошено поза законом. Виробництво зіппакетів, пляшок, ємностей для напоїв та їжі для негайного споживання, торбинок і обгорток, тютюнових фільтрів, санітарно-гігієнічних товарів і вологих серветок триватиме, але з певними обмеженнями. Окрім цього, виробникам доведеться платити спеціальний збір за утилізацію та проведення інформаційних кампаній щодо впливу цих виробів на довкілля. Кінцевою метою реформи виробництва пластикових виробів у ЄС має стати модель циркулярної економіки, що за її допомогою весь пластик одноразового використання, запаси якого ще залишилися, до 2030 року використають повторно або перероблять.