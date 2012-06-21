Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Аеропорт «Херсон» за підсумками роботи в 2018-му році обслужив понад 150 тисяч пасажирів, що на 41,7% більше, ніж в 2017-му році. При цьому пасажирів внутрішніх рейсів було прийнято і відправлено на 155,7%, а міжнародних регулярних рейсів на 7,2% більше, ніж рік тому.
За 2018 рік пасажиропотік на внутрішніх рейсах склав 60,6 тисяч осіб, а на міжнародних регулярних – 68,4 тисяч. Ще 21,1 тисяча пасажирів скористалися чартерними рейсами з аеропорту «Херсон», що на 14,6% перевищує показник 2017-го року. За минулий рік аеропорт обслужив 1 352 рейси, з яких 720 – внутрішні, 412 – міжнародні, 220 – чартерні.
Загальна кількість рейсів зросла на 62%, У порівнянні з попереднім роком. Внутрішні рейси в аеропорті виконує авіакомпанія МАУ за маршрутом Київ-Херсон, міжнародні – Turkish Airlines «Стамбул-Херсон».
Також у 2018-му році з Херсона до польського Любліна літала авіакомпанія Bravo, але, почавши польотну програму 15 червня, вже до кінця року перевізник її згорнув. Тим часом, як зазначав керівник аеропорту «Херсон» Віталій Кучерук, заповнюваність літаків на цьому маршруті виросла за кілька місяців втричі, з 20% до понад 60%. Нагадаємо що херсонський аеропорт відновив роботу в квітні 2013-го року після тривалого простою.