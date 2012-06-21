Весняний день рік годує. Пам’ятаючи цю народну мудрість, аграрії Черкащини активно й організовано проводять увесь комплекс весняно-польових робіт, який розпочався на місяць раніше, ніж торік. За даними фахівців, 97% посівів озимих культур перебувають у доброму та задовільному стані. Завершивши перше підживлення озимини, у всіх господарствах почали друге. Закрито вологу на площі близько 600 тисяч гектарів (70%), господарства активно готують ґрунт до сівби ярих культур.
Як розповіли в управлінні агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, у структурі посівних площ на 2019 рік майже 54% займають зернові культури, 33 — технічні, 6 — картопля та овочі, майже 7 — кормові. Уся посівна площа становить 1,2 мільйона гектарів, що на торішньому рівні.