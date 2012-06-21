Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Протягом 2015–2017 років до складу об’єднаних територіальних громад увійшло 8049 сільських населених пунктів. Це лише третина від їх загальної кількості в Україні, поінформувала завідувач відділу соціально-економічного розвитку сільських територій Інституту аграрної економіки, д.е.н. Марина Могилова, презентуючи результати проведеного науковцями установи дослідження.
За її словами, станом на 1 січня 2018 року в Україні створено 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), тобто майже 56% від запланованих 1200 ОТГ. З них – 377 сільських, 199 селищних і 89 міських ОТГ. На 29 квітня 2018 року призначено перші вибори в 40 ОТГ і ще 23 ОТГ очікують рішення Центральної виборчої комісії України про призначення перших виборів.
Характерною рисою 2017 року у сфері децентралізації стала помітна активізація формування ОТГ. Якщо у 2015 році було створено 159 ОТГ, у 2016 році – 207, то у 2017 році їх кількість становила 299, що майже удвічі перевищило показники стартового для децентралізації 2015 року.
Упродовж 2015–2017 років прискорилися процеси об’єднання в територіальні громади і в сільській місцевості, зазначила Марина Могилова.
Лідерами у процесах об’єднання громад в сільській місцевості є Житомирська, Дніпропетровська та Хмельницька області. Тут до складу ОТГ увійшло понад 50% сіл та селищ від загальної чисельності сільських населених пунктів даних регіонів.
Найнижчі темпи формування ОТГ на сільських територіях у Закарпатській та Київська областях, де об’єдналися лише 6% та 7% сільських населених пунктів відповідно.