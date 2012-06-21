Від старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» банки-учасники видали 15 406 кредитів на загальну суму понад 39,5 млрд грн. З них 16,7 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 5,6 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 17 млрд грн в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (50%), торгівлі та виробництва (23%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

«За останній тиждень банки-учасники програми встигли підписати 342 договори на суму майже 1,3 млрд грн. Це вагома сума, враховуючи те, що минулого тижня ми мали лише 3 робочі дні. Така зацікавленість свідчить про активність українського бізнесу та його готовність до відновлення та розвитку», – прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зокрема, 637 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. 499 млн грн – це видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, а сума інвестиційних кредитів склала 169 млн грн.