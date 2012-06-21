За добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіла 61 людина. Троє хворих, на жаль, померли. Загалом від початку пандемії COVID-19 забрав життя 101 жителя столиці. Нині маємо 4429 підтверджених випадків захворювання.
Про це 23 червня на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 29 жінок віком від 22 до 79 років і двоє дівчаток 2 і 10 років. І 28 чоловіків віком від 24 до 88 років і двоє хлопчиків, яким 2 та 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 24 людини. Загалом від початку карантину коронавірус здолали 1415 киян.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13. В Оболонському, Печерському й Дніпровському районах – по 8.
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«Урядового кур’єра»