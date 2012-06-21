Батьки ув’язненого в Білорусі журналіста і колишнього редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича попросили канцлерку Німеччини Анґелу Меркель сприяти його звільненню.

Вони заявили про це в інтерв’ю німецькій газеті Bild.

Дмитро і Наталія Протасевичі, які живуть у Польщі після втечі з Білорусі 10 місяців тому, в оприлюдненому 12 червня інтерв’ю заявили, що їхній 26-річний син Роман й інші білоруські політв’язні зазнають «садизму й насильства щодня».

«Ми просимо вас допомогти нам випустити всіх невинних із тюрем… Будь ласка, зупиніть Лукашенка. Кожен новий день, ні кожна нова година, що минає, коштує невинним, у тому числі дітям, їхніх життів», – заявили батьки Протасевича.

За їхніми словами, листи, які вони пишуть своєму синові, до нього не доходять, а його адвокат «не може вільно поговорити» з ними по телефону.