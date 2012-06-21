Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У Лос-Анджелесі пройшов аукціон, на якому пропонували купити легендарний капелюх Індіани Джонса. М'який фетровий капелюх став розпізнавальним знаком головного героя серії пригодницьких фільмів.

Спочатку ціну аксесуара, який був створений спеціально для другої частини франшизи в 1984 році, встановили в межах 150- 200 тисяч доларів. Однак в аукціонному домі не могли припустити, що виграшна ставка перевищить максимальний поріг.

Капелюх Індіани Джонса у відмінному стані, хоча на ньому видно легкі ознаки старіння, передає The Hollywood Reporter. Аксесуар зберігається в спеціальному пластиковому контейнері. Його створили в компанії Herbert Johnson Hat Company, яка також займалася виробництвом головного убору у першій частині «Індіани Джонса».

Ім'я покупця не розголошується. Він придбав культовий аксесуар за 300 тисяч доларів. Відзначається, що це не найбільша сума, яку віддавали за капелюх, що прикрашала голову Харрісона Форда (виконавця головної ролі франшизи). Так, за капелюх з першої частини «Індіани Джонса», що вийшла на екрани в 1981 році, аукціон виручив у 2015 році понад 500 тисяч доларів.